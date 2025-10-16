Adıyaman'da iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Yenipınar Mahallesi'nde ki bir dükkanda cep telefonu ve para çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Adıyaman'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

