        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:41 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:41
        Adıyaman'da iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

        İl Emniyet Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Yenipınar Mahallesi'nde ki bir dükkanda cep telefonu ve para çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda eşkali belirlenen M.M.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

