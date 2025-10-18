Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı

        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 23:21 Güncelleme: 18.10.2025 - 23:21
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı
        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

        Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Battalhöyük köyü yakınlarında 80 ACY 407 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araç sürücüsü ve araçtaki 3 kişi sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

        

