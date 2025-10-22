Gölbaşı'nda kamyonetin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kamyonetin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.D idaresindeki 02 ADF 202 Plakalı kamyonet, Çatalağaç köyü yakınlarında, İ.D. idaresindeki park halindeki 27 BAM 749 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
