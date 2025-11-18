Adıyaman'da klimaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman'da klimada uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.
Ekiplerce belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler klima ünitesi içerisine gizlenmiş 149 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
