Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da klimaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Adıyaman'da klimada uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da klimaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da klimada uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler klima ünitesi içerisine gizlenmiş 149 gram esrar ele geçirildi.

        Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'ın tarım sorunu Cumhurbaşkanına iletildi
        Adıyaman'ın tarım sorunu Cumhurbaşkanına iletildi
        Adıyaman Üniversitesi'nde "Anne Üniversitesi" başladı
        Adıyaman Üniversitesi'nde "Anne Üniversitesi" başladı
        Dağların zirvesinde gençlik buluşması Kahta ve Sincik'te 'Sonbaharın Renkle...
        Dağların zirvesinde gençlik buluşması Kahta ve Sincik'te 'Sonbaharın Renkle...
        Adıyaman Belediyesi larva mücadelesini yoğunlaştırdı
        Adıyaman Belediyesi larva mücadelesini yoğunlaştırdı
        Klima ünitesi içinde uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
        Klima ünitesi içinde uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
        Adıyaman'da Alaca Yalıçapkını ilk kez görüntülendi
        Adıyaman'da Alaca Yalıçapkını ilk kez görüntülendi