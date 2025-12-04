Habertürk
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki kişi yaralandı

        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:28 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:31
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        M.Ş. idaresindeki 02 ABD 574 plakalı otomobil, Mersin Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sorucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.A, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

