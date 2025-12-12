Habertürk
        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde tartışma sonrası eşi ve bacanağını öldüren cinayet zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 19:42 Güncelleme: 12.12.2025 - 19:42
        
        

        Aşağısarhan Mahallesi'nde tartıştığı eşi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan'ı tabancayla vurarak öldüren Ahmet Sarı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Ahmet Sarı, dün gece eşi Selvi Sarı ile Muharrem Arslan’ı tabancayla öldürdükten sonra kaçmış, polis ekiplerinin çalışması sonucu Gölbaşı ilçesinde yakalanmıştı.

