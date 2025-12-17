Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyamanlı şehitlerin hatıraları müzede sergileniyor

        Adıyaman'da şehitlere ait kişisel eşyalar, şehitlik içerisinde oluşturulan müzede sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:29 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:29
        Adıyamanlı şehitlerin hatıraları müzede sergileniyor
        Adıyaman'da şehitlere ait kişisel eşyalar, şehitlik içerisinde oluşturulan müzede sergileniyor.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Adıyaman Şehitliği'nin tamamlandığını anımsattı.

        Şehitlik içerisinde oluşturulan müzede, şehitlerin kişisel eşyalarının sergilendiğini ifade eden Erdengi, "Şehitlerimizin evlerinde kalan postalı, cüzdanı, parkası ve kendilerinden geriye kalan ne varsa ailelerden alarak burada sergiledik. Bu emanetlerin burada yaşatılmasını istedik." dedi.

        Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini belirten Erdengi, "İnşallah bu süreç başarıyla sonuçlanacaktır. Adıyaman’da bugüne kadar 189 şehidimizi defnettik. Allah'ın izniyle bu süreç başarılı olacak, artık hiçbir yere şehit gelmeyecek, hiçbir ana ağlamayacak, hiçbir babanın yüreğine ateş düşmeyecek." dedi.

        Terör örgütü mensuplarıyla 2016'da çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Turan Çelik'in babası Mehmet Ali Çelik ise "Bizi aradılar ve müzenin tamamlandığını söylediler. Oğluma ait olan kişisel eşyaları alıp buraya getirdim. Artık burada sergilenecek, Allah devletimizden razı olsun. Burayı çok beğendim duygulanmamak elde değil." diye konuştu.

