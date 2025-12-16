Adıyaman'da Hedef Kızılelma Derneği basınla buluştu
Hedef Kızılelma Derneği Adıyaman'da basın mensuplarıyla buluştu.
Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında dernek yönetimi faaliyetlerini anlattı.
Toplantıda konuşan Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, kentte yapılması gereken çalışmalar kentin turizmi hakkında konuştu.
Toplantı daha sonra soru cevap şekilde sonra erdi.
