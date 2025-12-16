Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da Hedef Kızılelma Derneği basınla buluştu

        Hedef Kızılelma Derneği Adıyaman'da basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:41 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:43
        Adıyaman'da Hedef Kızılelma Derneği basınla buluştu
        Hedef Kızılelma Derneği Adıyaman'da basın mensuplarıyla buluştu.

        Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında dernek yönetimi faaliyetlerini anlattı.

        Toplantıda konuşan Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, kentte yapılması gereken çalışmalar kentin turizmi hakkında konuştu.

        Toplantı daha sonra soru cevap şekilde sonra erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

