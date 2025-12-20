Adıyaman'da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Emine A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde, M.A.A. eşi Emine A. (45) ile tartışmaya başladı.

