Adıyaman'da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde, M.A.A. eşi Emine A. (45) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.A. yanındaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Emine A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, hastane morguna kaldırılırken, koca M.A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.