Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 19:14 Güncelleme: 20.12.2025 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bir kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde, M.A.A. eşi Emine A. (45) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.A. yanındaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

        İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Emine A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, hastane morguna kaldırılırken, koca M.A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
        F.Bahçe'den Sadettin Saran açıklaması!
        F.Bahçe'den Sadettin Saran açıklaması!
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Yol ortasında eşini bıçaklayarak öldürdü
        Yol ortasında eşini bıçaklayarak öldürdü
        Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Adıyaman'da üreticiye güç veren tarım ekipmanı desteği
        Adıyaman'da üreticiye güç veren tarım ekipmanı desteği
        Depremde yaşadıklarını unutmak için sanata yöneldi
        Depremde yaşadıklarını unutmak için sanata yöneldi
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın, 12 gün sonra öldü
        Adıyaman'da otomobilin çarptığı kadın, 12 gün sonra öldü