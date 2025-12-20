Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 13:47 Güncelleme: 20.12.2025 - 13:47
        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Müslüm Dere (70) idaresindeki plakası öğrenilmeyen traktör, Kırmacık köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Samsat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

