        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 09:27 Güncelleme: 20.12.2025 - 09:27
        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada bıçakla sol bacağından yaralanan B.Y, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

