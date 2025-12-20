Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada bıçakla sol bacağından yaralanan B.Y, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
