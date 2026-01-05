Habertürk
Habertürk
        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 05.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:09
        Aktaş Köyünde akrabalar arasında belirlenemeyen nedenle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla Kerim Aslan (43), ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerince Göçeri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

