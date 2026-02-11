Adıyaman'da bankamatikten babaannesinin emekli maaşını çeken kişiyi gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir kişiyi gasbeden 4 zanlı tutuklandı. Mimar Sinan Mahallesi'nde babaannesinin emekli maaşını bankamatikten çektikten sonra eve dönen G.K, 4 şüpheli tarafından gasbedildi. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ihbar üzerine başlattığı çalışmalarda olayın zanlılarının eşkalini belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonda H.K, M.K, A.K. ve D.K'yi yakaladı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan gasbedilen para, sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.