        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da evinden ayrılan ve haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ava gitmek için evinden ayrılan ve haber alınamayan genç için arama çalışması başlattı.

        Giriş: 10.02.2026 - 14:48 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:48
        Adıyaman'da evinden ayrılan ve haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı
        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ava gitmek için evinden ayrılan ve haber alınamayan genç için arama çalışması başlattı.

        Çelik köyünde yaşayan İbrahim Erdoğan (22), dün öğleden sonra ava gitmek için evinden ayrıldı.

        Evine dönmeyen Erdoğan'ın yakınları, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        Çelik köyü yakınlarında başlatılan arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekipleri katlııyor, köylüler de destek veriyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

