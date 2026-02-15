Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da şarampole devrilen pikaptaki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 21:52 Güncelleme: 15.02.2026 - 21:52
        A.Y. idaresindeki 06 EDY 280 plakalı pikap, Kahta-Gerger kara yolu 30'uncu kilometrede şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

