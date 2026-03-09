Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da resim öğretmenleri okulları geleneksel oyunlarla renklendiriyor

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da görev yapan gönüllü resim öğretmenleri, okul bahçelerine geleneksel çocuk oyunlarını yansıtan çizimler yaparak hem okulları renklendiriyor hem de öğrencilerin hareketli oyunlara yönelmesini teşvik ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da resim öğretmenleri okulları geleneksel oyunlarla renklendiriyor

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da görev yapan gönüllü resim öğretmenleri, okul bahçelerine geleneksel çocuk oyunlarını yansıtan çizimler yaparak hem okulları renklendiriyor hem de öğrencilerin hareketli oyunlara yönelmesini teşvik ediyor.

        Kentte bir araya gelen 5 resim öğretmeni, okulların bahçelerine seksek, mendil kapmaca ve yakan top gibi geleneksel oyunların çizgi çalışmalarını yapmaya başladı.

        Şimdiye kadar 90 okulda çizim yapan öğretmenler aynı zamanda okul duvarlarını da eğitici ve motive edici resimlerle süslüyor.

        Bu çalışmalar sayesinde okul bahçeleri daha renkli bir görünüme kavuşurken, öğrencilerin teneffüslerde dijital oyunlar yerine geleneksel oyunlara yönelmesi amaçlanıyor.

        Projeyle çocukların kültürel miras niteliği taşıyan oyunlarla tanışması da hedefleniyor.

        - "Hedefimiz bütün okullara ulaşmak"

        Resim öğretmeni Habib Yürgüç, AA muhabirine, gönüllü öğretmenlerle işlerini severek yaptıklarını söyledi.

        Okullarda çocukların kendilerine büyük ilgi gösterdiğini belirten Yürgüç, "Şu ana kadar 90 okulda çalışma yaptık. Hedefimiz bütün okullara ulaşmak. 5 kişilik ekibimizle birlikte okullarda çalışmalar yapıyoruz." dedi.

        Resim öğretmeni Derya Korkmaz da kentte birçok okulun duvarına resimler çizdiklerini ifade ederek "Çocukların ufkunu açacak ve onları destekleyecek resimler yapıyoruz. Geleneksel çocuk oyunlarını da bahçelere çiziyoruz. Her okulda farklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

        Öğretmenlerden Mehmet Akif Diler ise yapılan çalışmalarla öğrencilere geleneksel çocuk oyunlarını hatırlatmayı ve bu oyunların yaşatılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        'Dur' ihtarına uymadı! 10 km'lik kaçışa büyük ceza!
        'Dur' ihtarına uymadı! 10 km'lik kaçışa büyük ceza!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!

        Benzer Haberler

        Açılan araç kapısı kazaya neden oldu
        Açılan araç kapısı kazaya neden oldu
        AK Parti heyeti, kadınların kadınlar gününü kutladı
        AK Parti heyeti, kadınların kadınlar gününü kutladı
        Adıyaman Belediyesinden 8 Mart'a özel sergi ve konser
        Adıyaman Belediyesinden 8 Mart'a özel sergi ve konser
        Hayırseverden binlerce aileye gıda yardımı
        Hayırseverden binlerce aileye gıda yardımı
        Başkan Hallaç'tan Ramazan Çarşısı'nda kadınlara anlamlı sürpriz
        Başkan Hallaç'tan Ramazan Çarşısı'nda kadınlara anlamlı sürpriz
        Adıyaman'da özel çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi
        Adıyaman'da özel çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi