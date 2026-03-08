Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da özel çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi

        Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da özel çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 20:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da özel çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi

        Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da özel çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce ramazan ayı dolayısıyla İmamağa Mahallesi'nde kurulan iftar çadırında günlük yaklaşık 600 kişiye iftar yemeği ikram ediliyor.

        Bu kapsamda özel çocuklar ve aileleri de programda ağırlandı.

        Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, özel çocuklar ve aileleriyle bir arada olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

        Kentte 4 yıldır aralıksız iftar programı düzenlediklerini ifade eden Palalı, "Bugünün bizim için anlamı çok daha farklı, tüm vatandaşlarımızın yanı sıra özel çocuklar ve aileleri bizlerin misafiri oldu onlarla birlikte iftar yaptık ve çok mutlu olduk." dedi.

        Adıyaman Down Sendromlular Dernek Başkanı Zeynal Abidin Şenlik ise vakıf yetkililerine teşekkür etti.

        Ramazan ayının maneviyatını birlikte yaşadıklarını ifade eden Şenlik, "Her yıl düzenli olarak bizlere kapılarını açan vakıf yetkililerine teşekkür ediyorum. 120 ailemizle beraber burada olduk ve birlikte iftar yaptık. Hepimiz birbirimize bağlılığımızı hem de dayanışma örneğimizi sergiledik. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        İftar sonrası özel çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Arıcılara organik arısız 494 kovan dağıtıldı
        Arıcılara organik arısız 494 kovan dağıtıldı
        Rölyef ustası kadın, 34 yıldır hemcinslerine meslek öğretiyor
        Rölyef ustası kadın, 34 yıldır hemcinslerine meslek öğretiyor
        Köylü kadınların kooperatifi gelirlerini depremzede kadınlara bağışlıyor
        Köylü kadınların kooperatifi gelirlerini depremzede kadınlara bağışlıyor
        Özel çocuklu annelerin kadınlar günü kutlandı
        Özel çocuklu annelerin kadınlar günü kutlandı
        Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
        Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
        Hamzalar Köyü'nde deprem evleri teslim edildi
        Hamzalar Köyü'nde deprem evleri teslim edildi