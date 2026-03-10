Adıyaman'da yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Adıyaman Şubesi Kadın Kolları tarafından yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.



Polis evinde gerçekleştirilen programda yetim çocuklar ve aileleri aynı sofrada buluşarak ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı.



Program kapsamında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ve oyunlar da düzenlendi.



İftar programına İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, İl Müftü Yardımcısı Hilmi Benli, Dr. Sabahat Saylık ile yetim çocuklar ve aileleri katıldı.



Etkinlik, çocuklara çeşitli ikramların yapılmasının ardından sona erdi.

