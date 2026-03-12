Çelikhan'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı yapıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Program, Çelikhan Ortaokulu Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin şiirler okuduğu, oratoryo gösterisi sunduğu programa Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mehmet Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İshak Sayıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

