        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da gönüllü kadınlar hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

        Adıyaman'da, ramazan ayında Osmanlı döneminden gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında ihtiyaç sahiplerinin mahalle bakkallarına olan borçları kadınlar tarafından ödendi.

        Giriş: 19.03.2026 - 12:51 Güncelleme:
        İl Müftülüğüne bağlı Ebubekir Kız Kur'an Kursu'nda görev yapan öğretici Fatma Mutlu ve beraberindeki gönüllü kadınlar, yaklaşık 5 yıldır "zimem defteri" geleneğini sürdürüyor.

        Uygulama kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki bakkalları ve fırınları ziyaret eden kadınlar, hayırseverlerin desteğiyle veresiye defterlerinde yer alan borçları kapatıyor.

        Fatma Mutlu, AA muhabirine, gönüllü kadınlarla birlikte hayırseverlerin yaptığı bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını, bakkal ve fırınları dolaşarak borç defterlerini kapattıklarını anlattı.

        Mutlu, son bir yılda yaklaşık 2 milyon liralık borcun kapatıldığını kaydetti.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bakkallık yapan İbrahim Çelik ise gönüllü kadınların her zaman düzenli olarak gelerek ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödediğini, ailelerin ise hayırseverlere teşekkür ettiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!

