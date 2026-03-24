Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Otizmli oğlunun bakım sürecinde el sanatlarıyla hayata tutundu

        Adıyaman'da yaşayan Hatice Sarıkaya, otizmli oğlunun bakım sürecinde yöneldiği el sanatlarını mesleğe dönüştürerek hem kendi hayatını değiştirdi hem de çok sayıda kadına örnek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 13:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otizmli oğlunun bakım sürecinde el sanatlarıyla hayata tutundu

        Adıyaman'da yaşayan Hatice Sarıkaya, otizmli oğlunun bakım sürecinde yöneldiği el sanatlarını mesleğe dönüştürerek hem kendi hayatını değiştirdi hem de çok sayıda kadına örnek oldu.

        Yaklaşık 10 yıl önce halk eğitim kurslarına katılan Sarıkaya, burada el sanatlarıyla tanıştı. Zamanla kendini geliştiren Sarıkaya, 4 yıl önce Kadın Destek Merkezi’nde keçe sanatı usta öğreticisi oldu.

        Sarıkaya, yaptığı açıklamada, "Hobi olarak başladığım bu süreç zamanla gelir kapısı oldu. Hem maddi hem manevi olarak bize çok iyi geldi" dedi.

        Keçe sanatıyla Osmanlı çantaları, ıslak keçe ürünler ve panç çalışmaları yaptıklarını belirten Sarıkaya, atık malzemelerden çanta ve oyuncak üretmenin önemine değindi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Suçlu bulundu
        Suçlu bulundu
        Biri mezara, öteki hapse... Kardeşi katili oldu!
        Biri mezara, öteki hapse... Kardeşi katili oldu!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"

        Benzer Haberler

        Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne enfeksiyon hastalıkları uzmanı atandı
        Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne enfeksiyon hastalıkları uzmanı atandı
        Adıyaman'da aranan 41 şahıs yakalandı, 13'ü tutuklandı
        Adıyaman'da aranan 41 şahıs yakalandı, 13'ü tutuklandı
        Adıyaman'da zincirleme kaza kamerada
        Adıyaman'da zincirleme kaza kamerada
        Polislerden sıkı denetim
        Polislerden sıkı denetim
        Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
        Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı