Otizmli oğlunun bakım sürecinde el sanatlarıyla hayata tutundu

Adıyaman'da yaşayan Hatice Sarıkaya, otizmli oğlunun bakım sürecinde yöneldiği el sanatlarını mesleğe dönüştürerek hem kendi hayatını değiştirdi hem de çok sayıda kadına örnek oldu.



Yaklaşık 10 yıl önce halk eğitim kurslarına katılan Sarıkaya, burada el sanatlarıyla tanıştı. Zamanla kendini geliştiren Sarıkaya, 4 yıl önce Kadın Destek Merkezi’nde keçe sanatı usta öğreticisi oldu.



Sarıkaya, yaptığı açıklamada, "Hobi olarak başladığım bu süreç zamanla gelir kapısı oldu. Hem maddi hem manevi olarak bize çok iyi geldi" dedi.



Keçe sanatıyla Osmanlı çantaları, ıslak keçe ürünler ve panç çalışmaları yaptıklarını belirten Sarıkaya, atık malzemelerden çanta ve oyuncak üretmenin önemine değindi.







