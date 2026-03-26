Habertürk
Habertürk
        Adıyaman Valisi Varol, aylık asayiş verilerini açıkladı

        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Adıyaman Valisi Varol, aylık asayiş verilerini açıkladı

        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

        Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu söyledi.

        Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 88'i hapis cezası olmak üzere toplam 362 şüphelinin yakalandığı belirten Varol, şunları kaydetti:


        "Asayiş Şube Müdürlüğünce il geneli 966 olay meydana gelmiş, bu olayların 925 tanesi aydınlatılmış, aydınlatma oranı 95,8'dir. Kişilere karşı işlenen suçlar yaralama, öldürme, tehdit, hakaret gibi kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 351 olaydan 349’u aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 499 şüpheli yakalanmıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçlar ev ve iş yerinden hırsızlık, motosiklet ve oto hırsızlığı ile dolandırıcılık gibi kapsamında meydana gelen olaylara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gerçekleşen 177 olaydan 139'u aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 119 şüpheli yakalanmıştır."


        Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

