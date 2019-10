Araç tamir ustalarından kış bakımı uyarısı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde araç tamir ustaları, araç sahiplerine kış bakımı uyarısı yaptı.

Gölbaşı Yeni Sanayi Sitesinde otomobil tamirciliği yapan Hacı Tepedibi yaklaşan kış mevsimi öncesinde araç sahiplerini uyararak Kış mevsiminde karşılaşılabilecek risklere karşı motorlu araçların kış bakımlarının yapılması gerektiğini söyledi.

Hacı Tepedibi, “Soğuk, sisli, yağmurlu ve karlı havalarda araç kullanımı her zamankinden daha riskli olduğundan araçların da buna göre hazırlanması gerekiyor. Motorun sağlıklı çalışabilmesi için soğutma suyuna antifriz konulmalıdır. Motorun ilk hareketi zorlaşacağından akü kontrol edilmeli, su seviyesi düşükse tamamlanmalı. Kışa girerken özellikle dikkat edilmesi gereken yer motor soğutma suyunun antifriz miktarıdır. Motordaki su miktarı doğru ayarlanmazsa soğuk yerlerde su donar ve motor bloğuna zarar verir. Eksi soğuk havalarda görevini tam yapamayabilir, bu nedenle kontrol edilmelidir. Seyir güvenliği için silecek süpürgelerinin lastikleri ve silecek suyu da gözden geçirilmeli, soğutma sıvısında kaçak varsa araç kontrol edilmeli ve kaçak önlenmeli. Antifriz miktarının azalmaması için her zaman için özel sıvılar kullanılmalı. Araçlara özel sıvılar yerine su kullanmak, sudan kaynaklı kireçlenmelere, kireçlenmeler de su kaçaklarına ve hararet problemine yol açar.

Kış seyahatlerinde arabada aracın lastik çapına uygun zincir bulundurulmalı. Zincir daha önce kullanılmışsa herhangi bir kırık, eksik veya ezilme olup olmadığı kontrol edilmeli. Camda donmalar olmaması için cam suyuna antifriz ilave edilmeli. Cam suyu antifrizi suyun donmasını engeller ve daha iyi performans alınmasını sağlar. Silecek suyunda her zaman için soğuğa dayanıklı özel sıvılar kullanılmalı. Soğutma sıvıları antifriz desteği yerine, sürekli su ile tamamlanmamalıdır. Ayrıca araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurulmalıdır” diye konuştu.

