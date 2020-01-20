Şahin, merkez ilçe başkanlığına aday

CHP İl Saymanı Güner Şahin, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan CHP Merkez İlçe Kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

26 Ocak tarihinde yapılacak olan CHP Merkez İlçe Başkanlığı seçimlerinde Başkan adayı olduğunu açıklayan CHP İl Başkanlığı Saymanı Güner Şahin, delegelerden destek istedi.

Partinin çeşitli kademelerinde görev yapan Güner Şahin, “Çeşitli kademelerinde görev yaptığım partimizin Merkez İlçe Başkanlığına adayım. Tüm partililerden ve delegelerden destek istiyorum. Partimin bayrağını daha ilerilere taşımak için talip olduğum bu görevin en iyi şekilde yapmanın gayretinde olacağım” dedi.

Güner Şahin’in, CHP’de 4 dönem il başkan yardımcılığı, 2 dönem ise il saymanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

ADIYAMAN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:08

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