Şiddetli rüzgar minareyi devirdi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgara dayanamayan minare, caminin üzerine devrildi.
Geçtiğimiz günlerde Sincik ilçesinin Arıkonak köyünde şiddetli rüzgara dayanamayan metalden minare caminin üzerine devrildi. Demirci ustasının yaptığı çalışmalar sonucunda minare kaldırıldı. Köy Muhtarı Mehmet Işık, devrilen minarenin kaldırılması için çalışma yaptıklarını söyledi.
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