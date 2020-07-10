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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski polis özel harekat binası bahçesinde korkutan yangın

İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan ve kullanılmayan eski polis özel harekat binası bahçesinde çıkan yangın korkuttu.

Eski polis özel harekat binası bahçesinde korkutan yangın

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan ve kullanılmayan eski polis özel harekat binası bahçesinde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yan tarafında bulunan eski polis özel harekat binası bahçesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Kurumuş otların alev aldığı bahçede bulunan ağaçlara alevlerin sıçradığını gören vatandaşlar ile hastane görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangın esnasında olay yerine gelen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ise yangın ile alakalı bilgiler aldı. Öte yandan kullanılmayan eski polis özel harekat binası bahçesinin madde bağımlılarının meskeni hale geldiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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