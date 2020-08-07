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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Göksu, AK Parti il teşkilatıyla bir araya geldi

İHA

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen İstanbul Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Gurup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldi.

Başkan Göksu, AK Parti il teşkilatıyla bir araya geldi

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen İstanbul Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Gurup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında Türkiye Petrolleri sosyal tesislerinde gerçekleşen programa, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve teşkilat mensupları katıldı.
Toplantıda teşkilat çalışmalarının yanı sıra Adıyaman’a yapılan hizmetler ve gündemdeki projeler ele alındı. Adıyaman’ın, AK Parti için önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu özellikle her seçim döneminde oylarını arttırarak bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm milletvekillerine ve teşkilat başkanlarına teşekkür ederek “ İl Başkanımız Mehmet Dağtekin’e misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Adıyaman ziyaretlerimiz kapsamında ilk olarak kardeş belediyelerimiz olan Samsat ve Gerger belediyelerimizi ziyaret ettik. Bugün de burada milletvekillerimizle, il başkanımızla, belediye başkanımızla ve teşkilat mensuplarımızla buluştuk. Bu ziyaretlerimiz dostluk ziyaretleri havasında, güzel bir muhabbet ortamı içerisinde geçiyor. Tekrardan bu güzel ortamda bizleri buluşturan İl Başkanımız Mehmet Dağtekin ve tüm teşkilat başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi
İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise Göksu’nun 3 dönemdir Esenler Belediye Başkanlığı görevini büyük bir başarıyla yürüttüğünü belirterek “Belediye başkanlığının yanı sıra dünyanın en büyük metropol şehirlerinden biri olan İstanbul gibi bir yerde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde partimizin grup başkanvekilliğini de yapması, hem partimizin idealleri doğrultusunda yaptığı çalışmalar hem de Adıyaman olarak ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Tabii ki bu kadar yoğun gündem içerisinde başkanımızın kardeş belediyeler kapsamında Adıyaman’ımızı ve ilçelerimizi ziyaret etmesi, ortak paydamız olan Adıyaman’ın birlik ve beraberliği açısından son derece önemlidir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz güçlenerek devam edecektir. Bu güzel ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.
Açıklamalardan sonra, Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin’e hediye takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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