Adıyaman Valisi: Vatandaş rehavete kapıldı, pozitif vaka sayısı arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman Valisi: Vatandaş rehavete kapıldı, pozitif vaka sayısı arttı

DHA

Adıyaman Valisi: Vatandaş rehavete kapıldı, pozitif vaka sayısı arttı


ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN Valisi Mahmut Çuhadar, kentte uyarılara rağmen vatandaşların rehavete kapılmasıyla koronavirüs vaka sayısında önemli artış yaşandığını, sayının önlemlere rağmen artmaya devam ettiğini söyledi. Vali Çuhadar, yeni acılar yaşanmaması için vatandaşların taziye yapmaması ve düğünlerde de alınan kararlara harfiyen uymasını istedi.
Vali Mahmut Çuhadar, kentte son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Vali Çuhadar, koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerde elde edilen kazanımların, son zamanlarda oluşan rehavet havası ile bozulduğunu ifade etti. Adıyaman'da pozitif vaka sayılarında önemli artış gözüktüğünü ve bu artışın alınan önlemlere rağmen devam ettiğine dikkat çeken Vali Çuhadar, ''Tüm uyarılara rağmen ilimizde bulunan vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında ilk defa önemli oranda artış meydana gelmiş ve önlemlere rağmen artmaya da devam etmektedir. Aldığımız bütün karar ve tedbirlere rağmen salgının başladığı ilk günden bu yana ilimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi servisinde ilk defa 107 yatan hasta, 13 yoğun bakım ve 12 entübe hasta sayısına ulaşılmıştır. Bu sayıları paylaşmamızın sebebi vatandaşlarımızda panik ve endişe yaratmak değil, ilimizde riskin halen çok yüksek olduğunu hatırlatmak ve halkımızın dikkatini çekecek farkındalığı yaratmaktır" dedi.
`VAKALARIN BÜYÜK KISMI DÜĞÜN, NİŞAN VE TAZİYE KAYNAKLI´
Kentte görülen vakaların büyük kısmının düğün, nişan, taziye gibi ziyaretlerden kaynaklandığına da dikkat çeken Vali Çuhadar, açıklamasında şunları söyledi:
"İlimizde görülen vakaların çok büyük bir kısmı düğün, nişan, taziye, eş dost ve akraba ziyaretleri ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Rakamların her gün yükselişe geçtiği ilimizde lütfen sevdiklerinizin ve toplumun sağlığı için maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyalım. Yeni acıların yaşanmaması için taziyeleri kesinlikle yapmayalım, düğünlerin de acıya dönüşmemesi için alınan kararlara harfiyen uyulmasına özen gösterelim. Yapılan tüm uyarılara rağmen bu durumun sürmesi ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ilimiz genelindeki vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak amacıyla Valiliğimizce ek tedbirlerin alınması kaçınılmaz olacaktır."DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Hasan KIRMIZITAŞ
2020-08-14 13:24:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Çuhadar: “Sayılar bizi endişelendiriyor” “Vaka sayısında düşüş olmaz ise daha radikal tedbirler alabiliriz”
YEREL HABERLER Vali Çuhadar: “Sayılar bizi endişelendiriyor” “Vaka ...
Patlıcan tarlasında kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Patlıcan tarlasında kenevir bitkisi ele geçirildi
Otomobil kaldırıma çıktı
YEREL HABERLER Otomobil kaldırıma çıktı
Vali Vaka sayılarını açıkladı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: "Pozitif vaka sayısı önlemlere rağmen artmaya devam etmektedir"
YEREL HABERLER Vali Vaka sayılarını açıkladı Adıyaman Valisi Mahmut ...
Atlar, virüse karşı antikor üretiyor
YEREL HABERLER Atlar, virüse karşı antikor üretiyor
Alkayış AK Partinin kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Alkayış AK Partinin kuruluş yıl dönümünü kutladı
Kılınç’tan kentsel dönüşüm müjdesi
YEREL HABERLER Kılınç’tan kentsel dönüşüm müjdesi
Adıyaman Belediyesi sokak canlılarını sahipsiz bırakmıyor
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi sokak canlılarını sahipsiz ...
Hüseyin Nasrullah Çelik davasında tüyler ürperten ifade "Birlikte intihar edecektik"
YEREL HABERLER Hüseyin Nasrullah Çelik davasında tüyler ürperten ...
Adıyaman’da yaşlıların sokağa çıkma zamanı belirlendi
YEREL HABERLER Adıyaman’da yaşlıların sokağa çıkma zamanı belirlendi
Kahta'da orman yangınında fıstık ağaçları da yandı
YEREL HABERLER Kahta'da orman yangınında fıstık ağaçları da yandı
Milletvekili Fırat’dan AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat’dan AK Parti’nin 19. Kuruluş ...
Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı
YEREL HABERLER Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı
Binzet’ten tarım işçileriyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Binzet’ten tarım işçileriyle ilgili açıklama
Öz: “Sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor”
YEREL HABERLER Öz: “Sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor”
Otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1 yaralı
Belediyeden üniversite adaylarına tercih desteği
YEREL HABERLER Belediyeden üniversite adaylarına tercih desteği
Zabıtadan fırın denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan fırın denetimi
Çocuk kavgasındaki cinayetin şüphelisi 2 kuzen tutuklandı
YEREL HABERLER Çocuk kavgasındaki cinayetin şüphelisi 2 kuzen ...
Maske ve emniyet kemeri uygulaması devam ediyor
YEREL HABERLER Maske ve emniyet kemeri uygulaması devam ediyor
Vali Mahmut Çuhadar’dan Gölbaşı ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar’dan Gölbaşı ilçesine ziyaret
Hakkında yakalanma kararı olan kişi jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Hakkında yakalanma kararı olan kişi jandarmadan ...
Samsat’ta deprem sonrası normalleşme çalışmaları
YEREL HABERLER Samsat’ta deprem sonrası normalleşme çalışmaları
CHP’den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
YEREL HABERLER CHP’den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X