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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da filyasyon ekibi görev başında

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında filyasyon takip ve denetim ekipleri sahada görevlerini yürütüyor.

Adıyaman’da filyasyon ekibi görev başında

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında filyasyon takip ve denetim ekipleri sahada görevlerini yürütüyor.
Adıyaman’da Sağlık, Milli Eğitim, Müftülük ve kolluk kuvvetlerinden oluşan filyasyon takip ve denetim ekipleri, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit ve kontrol etmek için 24 saat sahada görev yapıyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında Adıyaman’da oluşturulan filyasyon ekipleri, sahada vakaları ve hastalıklı kişinin temasta bulunduğu kişileri tek tek tespit edip, salgının önüne geçilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. 172 kişiden oluşan Sağlık Müdürlüğüne bağlı 86 filyasyon ekibi, verilen bilgiler doğrultusunda koruyucu kıyafetlerini giyip belirlenen adreslere giderek virüsle mücadele veriyor.
Filyasyon ekipleri öncelikle yeni bir hasta sistemde görüldüğünde vakanın yakın çevresi, ailesi, iş arkadaşlarının da aralarında bulunduğu tüm temaslıları en ince noktasına kadar tarıyor. Bu kapsamda, filyasyon ekibi pozitif çıkan vakalara gerekli bilgilendirme ve alınması gereken tedbirleri anlatarak en kısa sürede sahadaki ekipleri o bölgeye yönlendirilerek hastayı izole ediyor. Daha sonra hasta evde muayene edilerek tedavi düzenlemeleri yapılıp ihtiyaç varsa hastaneye gönderilmeleri yoksa da ilaçları verilerek, evde tedavi süreci başlatılıyor
Adıyaman filyasyon ekiplerinin A ve B tipi olmak üzere iki 2 ayrı ekip ve her ekibin 2 kişiden oluştuğunu kaydeden İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, “Filyasyon ekiplerimizin hastalığın yayılmasını engellemede büyük rol oynayacağı değerlendirilmektedir. Filyasyon ekiplerimizin sahada yürüttükleri özverili çalışmalar, yeni vakaların önüne geçmek için büyük katkı sağlıyor. İlimizde A ve B tipi olmak üzere iki ayrı filyasyon ekibi kurduk. A tipi ekiplerimiz hekimli olup toplam 44 ekipten oluşmaktadır. B tipi ekiplerimiz ise hekimsiz olup 42 ekipten oluşmaktadır. Toplam filyasyon ekiplerimizin sayısı 86’dır. Ekipler her yeni korona virüs vakasının tespitinde vakanın hikayesi alınır alınmaz harekete geçip hastanın temas halinde olduğu kişileri sorguluyorlar. Ekipler sahada mobil cihazlarla hareket ederken, merkez birimlerimiz de onların sahadaki çalışmasını takip ediyorlar. Sağlık ekiplerimiz bu kadar emek verip, büyük bir özveri ile çalışırken vatandaşlarımızdan da isteğimiz maske, mesafe ve hijyen konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmalarıdır” dedi.
Öte yandan Adıyaman Sağlık Müdürlüğünün 172 kişilik filyasyon ekibine ilaveten İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereğince oluşturulan Müftülük, Milli Eğitim ve kolluk kuvvetlerine bağlı toplam 356 kişiden oluşan ekipler, karantina kararı olan adresleri düzenli olarak yerinde kontrol ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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