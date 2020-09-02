Besni’ye Sosyal Uyum Merkezi kuruluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besni’ye Sosyal Uyum Merkezi kuruluyor

İHA

Besni’ye Sosyal Uyum Merkezi kuruluyor

Adıyaman’ın Besni ilçe Belediyesi Bilim Park Projesi’ni ‘Sosyal Uyum Merkezi’ ile hayata geçiriyor.
Besni Belediyesi GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteği ile Sosyal Uyum Merkezi kurarak okul öncesi eğitimin olduğu, ders dışındaki zamanlarda çocukların ders çalışabilecekleri, öğrenmelerini desteklemek amacıyla Bilim Park Projesi ile kodlama eğitimleri verilecek.
Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, konu hakkında yaptığı açıklamada bulunarak, “41 projemiz içerisinde yer alan Bilim Park Projemizi, Sosyal Uyum Merkezi ile gerçekleştiriyoruz. Merkezi kurarak, okul öncesi eğitimin olduğu, ders dışı zamanlara çocuklarımızın burada ders çalışabilecekleri, öğrenmelerini desteklemek amacıyla kodlama eğitimlerinin olduğu bir mekan oluşturduk. Merkezimizde sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim materyali desteği, sağlık ve sağlık bilgileri alanında bilgilendirme, bilgi teknolojilerine ulaşma imkanı tanınacaktır. Ayrıca Uyum Merkezimiz ile çocuklarımızın okula gönderilmeme, okula devamsızlık ve başarısızlık, çocuk işçiliği, suça yönelme ve madde bağımlılığı gibi sorunlarla mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolda yürürken tabancayla ayağından vuruldu
YEREL HABERLER Yolda yürürken tabancayla ayağından vuruldu
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
15 Semt sahası için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER 15 Semt sahası için ilk kazma vuruldu
Sanayici ve işadamlarına 6. bölge teşvik sistemi anlatıldı
YEREL HABERLER Sanayici ve işadamlarına 6. bölge teşvik sistemi ...
Kılınç, zabıta personelinin gününü kutladı
YEREL HABERLER Kılınç, zabıta personelinin gününü kutladı
Kılınç, vatandaşlara aşure ikram etti
YEREL HABERLER Kılınç, vatandaşlara aşure ikram etti
Otomobilinde 3 bidon dolusu sülükle yakalanan kişiye 60 bin lira ceza
YEREL HABERLER Otomobilinde 3 bidon dolusu sülükle yakalanan kişiye ...
Adıyaman´da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Adıyaman´da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Başkan Binzet’in 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Binzet’in 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı
Bidonlar içerisinde bin adet sülük ele geçirildi
YEREL HABERLER Bidonlar içerisinde bin adet sülük ele geçirildi
Vali Mahmut Çuhadar’ın kurum incelemeleri devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar’ın kurum incelemeleri devam ...
Akedaş kışa hazırlık için planlı elektrik kesintisi yapılıyor
YEREL HABERLER Akedaş kışa hazırlık için planlı elektrik kesintisi ...
Türbe bekçisi, ayağından vuruldu
YEREL HABERLER Türbe bekçisi, ayağından vuruldu
Yüzme kurslarına kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Yüzme kurslarına kayıtlar başladı
Türbeyi soymak isteyen hırsız yaşlı adamı vurdu Ayağından silahla vurulan yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Türbeyi soymak isteyen hırsız yaşlı adamı ...
Adıyaman’ın eğitim yatırımları değerlendirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’ın eğitim yatırımları değerlendirildi
Adıyaman´da 842 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman´da 842 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı
Milletvekili Tutdere’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü ...
Jandarma uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor
YEREL HABERLER Jandarma uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor
Alev alan otomobil küle döndü
YEREL HABERLER Alev alan otomobil küle döndü
Ev yolunda bıçaklı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Ev yolunda bıçaklı saldırıya uğradı
Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 ...
Tartıştığı kişilerce dövülüp bıçaklandı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişilerce dövülüp bıçaklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X