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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’de Hamdi Arslan güven tazeledi

İHA

MHP’de Hamdi Arslan güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Besni İlçe Teşkilatı olağan kongresini gerçekleştirdi. Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut Başkan Hamdi Arslan yeniden seçilerek güven tazeledi.
Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen kongreye MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, MHP MYK Üyesi Selim Çakır, MHP İlçe Başkanı Hamdi Arslan, Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mitat Songur, Besni Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Altın, Türk EğitimSen Besni Şube Başkanı Fuat Akdeniz ve partililer katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede Divan Başkanlığına MHP MYK Üyesi Selim Çakır seçilirken, katip üyeliklere ise MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, Kenan Polat, Memet Kurt ve Şükrü Karakoç seçildi.
Kongrede konuşan MHP İlçe Başkanı Hamdi Arslan; "Ülkemizi her daim uçurumlardan çevirmiş bilge liderimiz Devlet Bahçeli beyefendiye saygılarımı sunuyorum. Biz ülkücülerin politikadaki amacı şuraya müdür yerleştirmek, şu kuruma işçi aldırmak, şuradan akan suyu doldurmak değildir. Bizim amacımız dün olduğu gibi bugünde milli bakmak, milli düşünmek, milli yaşamak ve Türk Milliyetçiliğini canlı tutmaktır. Bizim amacımız MHP’yi ayakta tutmaktır. Dolayısıyla Türkiye’yi ayakta tutmuş olmaktır. MHP’nin ve ülkücülerin sıhhatli varlığı Türk İslam dünyasının varlığı demektir, Türk milletinin asırlık stratejisi demektir, içeride ve dışarıda düşmana fırsat vermemek demektir.
Ülkücülerin sadece kendi hayatlarını yaşama lüksü yoktur, bizler uyanık olmak zorundayız. Köyde, kentte, kahvede, sokaklarda ve her yerde davamızı anlatacağız. Derdimizin gündelik siyaset değil, memleket meselesi olduğunu anlatacağız. Ülkücünün hayatında dinlenmek, yatmak ve gezmek gibi kelimelere yer yoktur. Sorumlu olduğumuz işler çok, zamanımız azdır. Derdimiz çok, sayımız azdır. Bu sebeple daha çok çalışıp daha çok insana ulaşacağız. Türk’e durmak yaraşmaz sözünü unutmayacağız. Biz her daim milletimizi uyaracağız, uyanık tutacağız” dedi.
MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün ise konuşmasında, "Siyasi partiler kanunu gereğince 3 yılda bir il ve ilçe kongrelerimiz yapılmaktadır. Bugünde Besni Milliyetçi Hareket Partisi ilçe kongresini yapmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Malumunuz 24 Haziran 2018’de bir genel seçim geçirdik. Bu seçimde Besni ilçemiz elinden gelen bütün gayretleri göstererek büyük bir çalışma içerisine girmiş ve oyumuzu Besni’de yükseltmiştir. Bu konuda Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan’a ve yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Son olarak konuşan Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Selim Çakır; "Milliyetçi Hareket Partisi 51 yıllık siyasi bir geçmişin ve 5000 yıllık bir tarih şuuru içerisinde demokrasimizin vazgeçilmez unsurları ile birlikte Türk milletine ve Türk Devletine hizmet etmektedir. Kongrelerimizin tek bir kazananı vardır, oda büyük Türk Milletidir. Bizde kongrelerin kaybedenleri küresel aktörler, yerli taşeronlar, Türk Milliyetçiliğinin ebedi hasımları ve ihtiraslarına kurban olmuş fitne ve fesat merkezleridir. Bunun dışında Milliyetçi Hareket Partisi kongreleri Türk Milletinin umudu, ışığı ve geleceğe dair önsözleri gibidir. Bunun için kongrelerimiz dargınlığa değil birliğe, küskünlüğe değil beraberliğe, zayıflamaya değil kuvvete yöneliktir, Türk milletine daha sağlıklı hizmet etmeye yöneliktir. Onun dışında kimsenin Milliyetçi Hareket Partisinin kongrelerinde farklı bir beklentisi olmadı ve olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından mali veriler okunarak ibra edildi. Daha sonra seçime gidilerek Hamdi Arslan tekrar başkanlığa seçildi.

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