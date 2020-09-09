Petrol boru hattında hırsızlık iddiası: 5 gözaltı

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Adıyaman’ın Besni ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri TPAO’ya ait boru hattında hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyünde TPAO ya ait boru hattı üzerinde hırsızlık yapılacağı bilgisini alan Besni Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlık yapacakları iddia edilen 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde işaretleme çubukları, dedektör, kablo, 1 adet akü, 1 adet 4 gözlü plastik aparat ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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