Adıyaman'da 76 adres karantina altına alındı

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Adıyaman'da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 76 adres karantina altına alındı.

Adıyaman merkezde bir günde 76 adres karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 tedbirleri kapsamında 83 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Barbaros, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mara, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulucami, Yavuz Selim, Yenimahalle, Yenisanayi, Yeşilyurt ve Yunus Emre mahalleleri ile Bozatlı ve Düzce köyünde 76 adresin karantinaya alınmasına karar verdi.

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