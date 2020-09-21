Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Zemçi Akbaş, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi´nde meydana geldi. Zemçi Akbaş idaresindeki 02 AJ 559 plakalı motosiklet ile İsmail Demir idaresindeki 02 FN 370 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Akbaş´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-09-21 18:00:49



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