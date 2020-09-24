‘Suriye ve Türkiye’ isimli ikiz kardeşler İkiz kardeşler isimleriyle dikkat çekiyor

Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı Türkiye gelerek Adıyaman’a yerleşen Suriyeli çift, ikiz doğan çocuklarına Suriye ve Türkiye isimlerini kurdu.

Suriye’de yaşanan savaştan kaçarak Adıyaman’a yerleşen Abdul Neddef ve Fatma Neddef çifti, 8 yıl önce Adıyaman’da doğan ikiz kız çocuklarının adlarını Suriye ve Türkiye kurdu. İsimleriyle dikkat çeken ikiz kız kardeşler, isimlerini duyanların şaşkınlığına neden oluyor. İkiz kızlarından birine kendi vatanları olan Suriye’nin adını diğer kızlarına da yine vatandaları kadar sevdikleri Türkiye’nin isimlerini verdiklerini söyleyen Neddef Ailesi, Suriye ve Türkiye ismini kızlarına verdiklerinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirtti. Türkçe konuşmayı fazla bilmeyen ikiz kardeşler, Suriye ve Türkiye’nin ülke olarak kardeş olduğunu söyledi. Kızlarına böyle bir isim kurduğundan dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Baba Abdul Neddef, “Suriye’yi çok seviyorum o yüzden bir de Türkiye ikinci vatanım oldu o yüzden bu isimleri verdim. Eşimle çok konuştuk hangi isimleri kuralım diye ve bu isimleri kurduk” dedi. Daha sonra konuşan Anne Fatma Neddef ise, “ Ben çocuklarımı burada doğurdum. Ben Suriye’yi çok seviyorum benim vatanım, bir de Türkiye’yi çok sevdim ikinci vatanım oldu bu yüzden de bu isimleri seçtik. Akrabalarımız çok şaşırdı ve bu isimleri çok sevdiler. Ben nereye gitsem çok şaşırıyorlar ve tuhaflarına gidiyor insanların” diye konuştu. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, telefonla Neddef Ailesini arayarak çok güzel isimlerin kurulduğunu Türkiye ve Suriye’nin ensar ve muhacir ilişkisini en güzel şekilde yaşadığını vurguladı.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ve TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi İdris Toprak, Neddef Ailesini ziyaret ederek Suriye ve Türkiye isimli ikiz kız kardeşlere çeşitli hediyeler verdi.

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