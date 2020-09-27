Türkiye’nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19’a karşı Türkiye’de üretilen aşıların insan denemeleri aşamasına geldiği müjdesini verdi “Yurt dışındaki çalışmalarla karşılaştırdığımızda onlardan eksik kalır hiçbir tarafımız yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19’a karşı Türkiye’de üretilen aşıların insan denemeleri aşamasına geldiği müjdesini verdi “Yurt dışındaki çalışmalarla karşılaştırdığımızda onlardan eksik kalır hiçbir tarafımız yok”

İHA

Türkiye’nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19’a karşı Türkiye’de üretilen aşıların insan denemeleri aşamasına geldiği müjdesini verdi “Yurt dışındaki çalışmalarla karşılaştırdığımızda onlardan eksik kalır hiçbir tarafımız yok”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Covid19 ile ilgili aşı çalışmalarında hayvan denemelerinin tamamlandığını, insan denemeleri kısmına gelindiği müjdesini verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüse (Covid19) karşı ‘Covidsera’ isimli antiserum çalışması yapan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesindeki Vetal Aşı Fabrikasında incelemede bulundu.
Atlardan antikor elde ederek Covid19’a karşı Covidsera isimli antiserum çalışmasında sona gelen Vetal’i gezen ve laboratuvarları inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, firmanın alt yapısıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Fabrikadaki incelemenin ardından aşı çalışmaları ile ilgili önemli açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin aşı çalışmalarında diğer ülkelerden geri kalır bir yanı olmadığını, 3 aşıda insan denemeleri seviyesine gelindiğini kaydetti.

“Aşıları ülkemizde üretmek istiyoruz”
Bakan Mustafa Varank, “Hem aşı geliştirme hem de ilaç geliştirme projelerimiz büyük bir kararlılıkla, bilim insanlarımızın üstün gayretleriyle devam ediyor. Aşı geliştirme çalışmalarında 2 projede hayvan denemelerini tamamladık. İnsan denemeleri kısmına geldik. Osman Erganiş hocamız burada, oda bizimle beraber. Oda inaktifvirüs aşısında, çalışmalarında son noktaya geldi. Dosyalarını Sağlık Bakanlığına teslim etmek üzere. Yani 3 aşı projemizde sona geldik diyebiliriz. Tabi ki bu aşıların geliştirilmesi yanında bunların üretimi de önemlidir. Bunları Türkiye’de üretebilmek için alt yapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. İşte burada Vetal bizim önemli bir adayımız. Buradaki tesislerin Sağlık Bakanlığımızın sertifiye etmesinden sonra buradaki tesisler insan aşısı üretmek için de çok rahat bir şekilde kullanılabilecek. Biz Sağlık Bakanlığımız ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Ekipler geldi bu tesisleri ziyaret etti. İnşallah buradaki sertifikasyon çalışmalarından sonra insan denemesi aşamasına gelen çalışmalarımızın burada üretimini yapıp Faz1 aşamasına geçmek istiyoruz” dedi.

“Yurt dışındaki çalışmalardan geri kalır yanımız yok”
Adıyaman’da böyle bir önemli tesisin bulunmasından gurur duyduğunu belirten Bakan Varank, “İnşallah bu tesislerle ülkemize şifa olacak aşıları kendimiz üretebileceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunabileceğiz. Tabi Türkiye’de diğer ülkelerle yapılan faaliyetlerde var. Onlar ilgili de klinik çalışmalar devam ediyor. İnşallah bütün amacımız bilim ile bu hastalıktan kurtulmak ve biz burada bilim insanlarımızın çalışmalarından son derece memnunuz. Yurt dışı ile karşılaştırdığımız da onlardan eksik kalır hiçbir tarafımız yok. Hatta birçok inovatif aşı denemelerini, ilaç denemelerini bizim insanlarımız yapıyor. İnşallah buradaki tesislerle de netice almak için son surat çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Aşı çalışmalarından çok kısa sürede Faz1 seviyesine geçileceğini aktaran Varank, “Aslında hayvan denemeleri tamamlanmış aşılarımız var. Sağlık Bakanlığına dosyalarımız teslim edildi. Sağlık Bakanımızın öncülüğünde, onlarda gerekli değerlendirmeleri hızlı bir biçimde yapıyorlar. Çok kısa bir süre içerisinde Faz1’e geçebileceğimize biz inanıyoruz. Yeter ki bu süreçler biran önce tamamlansın. Bunun gibi önemli tesislerde de en azından Faz1, Faz2 aşamalarında kullanılacak aşılar üretilebilsin. Biz kısa bir süre içerisinde insan denemelerine başlayabileceğimize inanıyoruz” açıklamasında bulundu.
Ortadoğu başta olmak üzere bir çok ülkeye serum ihraç eden Vetal, Adıyaman Üniversitesi ile TÜBİTAK destekli proje kapsamında antiserum çalışması yürütüyor. Vetal’in 12 tane biyogüvenlik seviyesi 2 olan ve 5 tane biyogüvenlik seviyesi 3 olan labaratuvarı bulunurken, biyogüvenlik seviyesi 4 olan laboratuvarın inşaatına başlanıldığı ve bunun Türkiye’de ilk ve tek laboratuvar olacağı öğrenildi.
Bakan Mustafa Varank’ın programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve Vetal Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tutak eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman 1954 Spor - Alanya Kestelspor: 1-1
YEREL HABERLER Adıyaman 1954 Spor - Alanya Kestelspor: 1-1
Adıyaman 1954 Spor-Alanya Kestelspor: 1-1
YEREL HABERLER Adıyaman 1954 Spor-Alanya Kestelspor: 1-1
Yaralıyı yük treniyle ambulansa ulaştırdılar
YEREL HABERLER Yaralıyı yük treniyle ambulansa ulaştırdılar
Adıyaman´da öldürülen teröristin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Adıyaman´da öldürülen teröristin kimliği belli oldu
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı
Adıyaman'da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği ...
Başkan Fırat, yardım kampanyasına bademle destek
YEREL HABERLER Başkan Fırat, yardım kampanyasına bademle destek
Atatürk Stadı yeni sezona hazır
YEREL HABERLER Atatürk Stadı yeni sezona hazır
Temizlik ve güvenlik adayları için kura tarihleri güncellendi
YEREL HABERLER Temizlik ve güvenlik adayları için kura tarihleri ...
Milletvekili Tutdere’den kuru üzüm alım fiyatları açıklaması
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den kuru üzüm alım fiyatları ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Milletvekillerinden ‘hayırlı olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Milletvekillerinden ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Besni Devlet Hastanesinin statüsü değişti
YEREL HABERLER Besni Devlet Hastanesinin statüsü değişti
Adıyaman’da, bonzainin ham maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da, bonzainin ham maddesi ele geçirildi
Lazer genç kadının vücudunu yaktı Genç kadın güzellik merkezinden şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Lazer genç kadının vücudunu yaktı Genç kadın güzellik ...
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
Kahta’da ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret
YEREL HABERLER Kahta’da ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret
Metruk binaların yıkımı devam ediyor
YEREL HABERLER Metruk binaların yıkımı devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X