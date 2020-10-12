Devrilen traktörünün altında kalan yaşlı adam öldü

Murat KURT/GERGER (Adıyaman),(DHA) ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Hüseyin Dilbaz (70), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Gerger'e bağlı Çamiçi köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Dilbaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Dilbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın incelemesinin ardından Dilbaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gerger Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gerger Murat KURT
2020-10-12 16:50:41
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