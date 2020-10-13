DHA muhabiri Bozkurt, koronavirüsten hayatını kaybetti



ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde uzun yıllar Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri olarak görev yapan Haci Bozkurt (66), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahta ilçesinde uzun süredir DHA muhabiri olarak görev ve 20 gün önce rahatsızlanarak Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Haci Bozkurt, yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı. Karantina sırasında fenalaşan Bozkurt, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Hastanede bulunduğu süreçte durumu ağırlaşan Bozkurt, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bozkurt, bugün sabah karşı doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti.

Ölümü ile ailesi ve meslektaşlarını yasa boğan Haci Bozkurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Musa Peygamber Mezarlığı'na defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman DHA

2020-10-13 12:17:23



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