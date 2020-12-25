Dernek ve internet kafede oyun oynayan 18 kişiye 57 bin TL ceza



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında dernek binasında ve internet kafede oyun oynayan 18 kişiye 56 bin 700 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir dernek binasında ve bir internet kafede oyun oynandığı bilgisi üzerine baskın yaptı. Polis ekiplerince dernek binasına düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 7'si yabancı uyruklu 14 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Bir internet kafeye düzenlenen baskında da oyum oynarken yakalanan 2'si yabancı uyruklu 4 kişiye de 3 bin 150'şer TL ceza kesildi. Denek binasında ve internet kafede oyun oynayan 18 kişiye toplam 56 bin 700 TL ceza kesilirken, internet kafe ise mühürlendi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-12-25 20:26:14



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