Bahçelievler’de altyapı yenileme tamamlandı

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Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesinde gerçekleştirdiği altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Altyapı hattı yenileme çalışmalarına Bahçelievler Mahallesinde devam ettiklerini dile getiren belediye yetkilileri, tamamlanan çalışmalar kapsamında mahallenin 921'inci sokağı ile Anafartalar Caddesinin yağmursuyu ve kanalizasyon hattının tamamen yenilendiğini söyledi.

Çalışmalardan oldukça memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekiplere teşekkür etti.

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