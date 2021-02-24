Besni’de 2.dönem eğitim kurumları müdürleri toplantısı yapıldı

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20202021 Eğitim öğretim yılı 2. dönem başı, eğitim kurumu müdürleri toplantısı Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel başkanlığında yapıldı.

SODES toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bayram Canlı, Adil Kahya, Fikret Ürey ve Ramazan Korkut ile okul müdürlerinin katılımıyla maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Toplantı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'in salgın dönemi genel değerlendirme konuşmasıyla başladı. Demirel, konuşmasında öğrencilerin sadece ders odaklı değil aynı zamanda sosyal yönlerden de gelişmelerinin gerektiğine değindi. Okul müdürleri ile yeni dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Toplantı şube müdürlerinin görüş ve önerileriyle sona erdi.

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