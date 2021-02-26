Otomobil takla attı sürücüsü yara almadan kurtuldu

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Otomobil sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Enes D., idaresindeki 44 AAK 263 plakalı Opel marka otomobil, Adıyaman Kahta Karayolu Gözebaşı mevkii yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobildeki sürücü, şans eseri yara almadan kazadan kurtuldu.

Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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