Milletvekili Tutdere: “Adıyaman'ın mecliste sesi olacağım”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, milletin kürsüsünü en iyi kullanan milletvekillerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Adıyaman’ın temel sorunlarının çözülemediğini savunun Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Sulama sorunu başta olmak üzere tütün, işsizlik, yoksulluk, ulaşım, sağlık ve eğitim konularındaki bütün sorunların giderilmesi için gayret gösteriyoruz. Tüm sorunları soru önergesi haline getirerek ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunuyor, soru önergelerimizin bizzat takipçisi oluyoruz. Adıyaman’daki yüzbinlerce insanımızın tek geçim kaynağı olan tütünü TBMM duvarına asmak bize nasip oldu. Bu bizim için önemli, tütüne verdiğimiz değerinde bir simgesidir. Meclise geldikten sonra da bu sorunun çözümü konusunda her zaman iktidara çağrılarda bulunduk, konuştuk, yol gösterdik” dedi.

Tutdere açıklamasının devamında, “Şu anda kooperatifleşme süreci devam ediyor. Özellikle 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan üç yıllık hapis cezasına ilişkin kanunun ötelenmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Aksi taktirde bu yasasının bu şekilde yürürlüğe girmesi yüz binlerce insanın cezaevine gitmesi anlamına gelecektir, bu da Adıyaman’ı adeta açık bir cezaevi haline getirecektir. Tüm Adıyamanlı hemşerilerim şunu çok iyi bilsinler; artık tütüncünün mecliste bir sesi var. Haklarını ve hukuklarını en iyi şekilde koruyacak, sorunun çözümü konusunda cesaretle üzerine yürüyecek bir milletvekilleri var. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım. Adıyaman’ın çok bereketli ve verimli toprakları var. Adıyaman’ımız etrafı sularla kaplı olan ancak kuru tarım yapmaya mahkûm edilen bir şehir. İktidar sulama projelerini bir türlü hayata geçirmediği, barajları tamamlamadığı için kısacası suyu Adıyaman topraklarıyla buluşturamadığı için ürün çeşitliliği de sağlanamadı. Dolayısıyla çiftçilerimiz gelir elde edemiyor. Tarımla beraber tarım sanayisi de gelişemedi” diyerek iktidarın Adıyamanlı çiftçileri mağdur ettiğini ifade etti.

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