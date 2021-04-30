Köylüler Türk Bayrağını dalgalandırdı

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Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Söğütbahçe köyünün tepesinde gençler dev Türk Bayrağını dalgalandırdı.

Gençler köyün Kuzeyinde bulunan tepede uzun uğraşlar sonrasında Türk Bayrağı dikti. Gençler kendi imkanları ile temin ettikleri demir bayrak direğini tepeye taşıyarak, direği dikti. Gece gündüz demeden çalışan ve 18 metre uzunluğundaki direği dikmeyi başaran gençler daha sonra dev Türk Bayrağını göndere çekti.

Besmele çekerek bayrağı göndere çeken gençler, daha sonra İstiklal Marşı okudu.

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