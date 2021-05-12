Takla atan minibüsten yara almadan kurtuldular

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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, taklalar atarak ters döndü. Uçurumun kenarında duran minibüsteki sürücü ve yolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer Buz idaresindeki 02 ZA 593 plakalı Wolksvagen marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyü yakınlarında taklalar atarak ters döndü. Uçurumun kenarında duran minibüsün sürücüsü Abuzer Buz ile minibüste bulunan bir yolcu kazayı yara almadan atlattı. Çok sayıda meraklı vatandaş ise durarak kazayı şaşkın gözlerle izledi.

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