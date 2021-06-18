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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönülder Kitap Kahve açıldı

İHA

Gönülder Kitap Kahve açıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Gönül Kuşağı Derneği tarafından yürütülen 'Gönülder Kitap Kahve' projesinin açılışı yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafında desteklenen ve Gönülkuşağı Derneği tarafından hazırlanan “Hayatın Renklerini Kitaplarla Keşfediyoruz” projesi kapsamında Gönülder Kitap Kahve’si hizmete açıldı.
Karşıyaka Mahallesi Ali Avni Turanlı caddesinde açılan Gönülder Kitap Kahve’nin açılışına Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Gençlik Merkezi Müdürü M. Nebi Bulut, Tügva İl Başkanı İdris Toprak, Eğitim Bir Sen İlçe Temsilcisi İsmail Tümer, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.
Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmak istediklerini belirten Gönülder, Kitap Kahve’nin proje koordinatörü Muhammed Yetiş, kadim medeniyetimizi gençlerle buluşturmayı hedeflediğini söyledi.
Koordinatör Muhammed Yetiş, “Geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmak, kadim medeniyetimizi gençlerimizle buluşturmak istedik. İstedik ki gençlerimiz gelip nezih ortanda okusunlar, analiz etsinler, tartışsınlar, yazsınlar. İsteyen ders çalışıp akademik hayatını şekillendirsin, isteyen kitap okuyup ufkunu geliştirsin. Görselin ve dijitalin her yeri kaplayıp bir illüzyon gibi insanları büyülediği bir dünyada gençlerimiz 'bu gidiş nereye’ sorusunu sorabilsin. Kitap kahvemiz artık bu mahalleye bu şehre hizmet verecek. Bu çalışmamızda bize destek veren paydaşımız Gençlik ve Spor Bakanlığına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’e, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Gençlik Merkezi Müdürü M. Nebi Bulut’a teşekkürü borç biliyoruz” dedi.
Gönül Kuşağı Derneği Başkanı Veteriner Hekim Ali Kaya ise, “Yeryüzünde yaşanan sorunlara duyarlılık göstererek, gayret eden, çaba sarf eden gönüllü bir kuruluşuz. Burada haftalık ve aylık periyotlarla gençlerin, hanımefendilerin ve çocukların eğitimleri için kültürel ve sosyal çalışmalar sarf etmekteyiz. Bu minvalde okumayı önemsiyoruz” diye konuştu.
Kitap Kahve kültürünün çoğaltılması gerektiğini vurgulayan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, bu tür projelerin yaygınlaştırılıp insanların kahve ortamlarından uzaklaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

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