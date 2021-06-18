Erdoğan, asfalt çalışmalarını inceledi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Gölbaşı ilçesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Gölbaşı ilçesinin Belören Beldesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, burada çalışmalar hakkında bilgiler alarak belde sakinleriyle de bir araya geldi.

Başkan Erdoğan’a, AK Parti Gölbaşı Başkanı Hakan Toydaş, il genel meclis üyeleri, belde belediye başkanları ve köy muhtarları eşlik etti.

Belören Beldesi ile Yukarı Nasırlı köyü arasındaki 3 kilometrelik asfalt dökümüne başladıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Gölbaşı ilçemizde yaklaşık 2 haftadır köylerimizde asfalt döküm çalışmalarına devam ediyoruz. Gölbaşı ilçemize bağlı 30 köyümüz ve 31 mezramız vardır. Toplamda 61 köyümüz var. Birinci ve ikinci derecede 180 kilometre yol ağımız var. 27 köyümüz ile 2 mezramızın alt yapı çalışmaları bitti. Kalan köylerimizin de eksikliklerini tamamlamaya çalışıyoruz. İlçemizde olan bütün hizmetlerimiz köylerimizde de var. Çöp toplama, ilaçlama gibi bütün hizmetlerden köylerimiz yararlanıyor” diye konuştu.

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