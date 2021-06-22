Adıyaman´da mermer bloğun altında kalan işçi hayatını kaybetti



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, mermer ocağında çalışan Abuzer Parlak (42) dinlendiği sırada iş makinesinin devirdiği mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çamlıca Köyü yakınlarında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan 3 çocuk babası Abuzer Parlak, dinlendiği esnada Cezair Yılmaz´ın kullandığı iş makinasının devirdiği mermer bloğun altında kaldı. Mermer bloğun altında kalan Parlak'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bloğum altından çıkarılan Parlak'ın sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Parlak´ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma Parlak´ın ölümüne neden olan iş makinası operatörü Cezair Yılmaz'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-06-21 23:57:12



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