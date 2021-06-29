Suriye'den dönen Özel Harekatçılar, mehteran takımıyla karşılandı



Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)SURİYE´nin El Bab kentinde Barış Gücü Harekatı kapsamındaki görev süresini tamamlayan 241 Jandarma Özel Harekat personeli, Adıyaman´a dönüşü sırasında Besni ilçesinde mehteran takımı tarafından karşılandı.

Barış Gücü Harekatı kapsamında Suriye´nin El Bab kentinde 6 ay boyunca görev yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı´nda görevli 241 Jandarma Özel Harekat personeli, Besni ilçesinde mehteran takımı ve vatandaşlar tarafından karşıladı. Karşılamada bulunan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, "Sizlerin sayesinde bizler buralarda rahat uyuyoruz. Rabbim gücünüze güç katsın. Allah hainlere fırsat vermesin. Bu bayrak inmeyecek, ilelebet bu devlet ve bu millet yaşayacak. Sizler gurur kaynağımızsınız" dedi.

Mehter takımı tarafından karşılanan Özel Harekat personeli, bir süre dinlendikten sonra Adıyaman'a hareket etti.DHA-Bölge Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2021-06-29 15:35:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.