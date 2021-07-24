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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dağtekin’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

İHA

Başkan Dağtekin’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin yayımladığı 24 Temmuz Basın Bayramı mesajında, “Basın ahlak ilkelerini özümsemiş ve tarafsızlığı en büyük ilke edinmiş bir basın, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsurudur ” dedi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında basındaki sansürün kaldırılışı kadar, basındaki millileşme ve yerlileşmenin de önün açıldığını ifade eden Dağtekin, kamunun haber alma hakkının Anayasa ile teminat altına alındığını ve bu hakkın teslimi sürecinde basın camiasının önem bir rol üstlendiğine işaret etti.
Dağtekin, Vatandaşların haber alma hakkını temin etmenin yanı sıra, son yıllarda pandemi süreci dahil birçok toplumsal meseleleri gündeme getirmesi, çözüm önerilerinde bulunması ve çok sesliliği ifade ediyor olması açısından da basının önemli bir misyon üstlendiğini dile getirdi.
Dağtekin “ Bu noktada Adıyaman basınının ortaya koyduğu duruş her türlü takdirin üzerindedir. Buna ek olarak basının taşıdığı anlam ve önem, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece bir kez daha anlaşılmıştır. Yerli ve milli hassasiyetlerinden asla taviz vermemiş, kamu yararını sürekli gözeterek vicdanların sesi olmuştur. Elbette bir yandan kamuoyu yararına ve basın etik kurallarına riayet ederek demokratik özgür basınımız görevlerini en güzel şekilde ifa ederken diğer yandan batılı ülkelerin fonladığı sözde basını, diğer basın mensuplarımızla bir tutmamız mümkün değil. Son olarak ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı’nın Türkiye’de bazı basın yayın organlarını fonladığı gerçeği ‘özgür basın ve demokrasi’ kisvesi altında yayın yapan kuruluşları tartışmalı hale getirmiştir. İşin en can alıcı noktası ise fonlanan bu basın kuruluşları tüm yayınlarında milli ve yerli kuruluşlarımızın yanı sıra Türkiye’nin istikrarına saldırıyor olması, gücünü özgür basından değil müstemleke ve kerih bir anlayıştan aldığının apaçık bir göstergesidir. Mesleğini hak, hukuk ve adalet ölçüsünde icra eden her gazeteci, bizim olduğu kadar, kuşkusuz bu milletimizin de baş tacıdır.
Ancak kişilerin hak ve hukukunu gözetmeden ve evrensel hukuk kurallarını hiçe sayarak yapılan gazetecilik, kesinlikle gazetecilik değildir. Fonlanan bu yayın kuruluşlarının tüm itibarsızlaştırmalarına karşın hamdolsun ki ülkemizde gazetecilik gibi önemli bir görevi alnının teriyle icra eden her bir kardeşimiz, biliyoruz ki; milli ve manevi değerlerimize olduğu kadar, basın meslek ilkelerine, kişilerin hak ve özgürlüklerine de saygılı basın kuruluşlarımızın varlığı bizim için gurur kaynağı olmuştur.
Bu duygu ve düşünlerle Adıyaman basın camiamızın 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, gazeteci dostlarımıza ve kardeşlerimize meslek yaşamlarında sonsuz başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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